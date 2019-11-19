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Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1000'i ASDEP olmak üzere toplamda 4 bin 313 personel almak için ilana çıkacak
 19 Kasım 2019 10:30
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Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1000'i ASDEP olmak üzere toplamda 4 bin 313 personel almak için ilana çıkacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra zümrüt Selçuk, 2020 yılı bütçe görüşmelerinde personel alımına dair açıklama yaptı.

Selçuk'un personel alımına dair açıklaması şu şekilde

Sahadaki 2700 ASDEP görevlimiz ile sorunları yerinde tespit etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2 milyon hanede, 4 milyon 233 bin vatandaşımız ile görüşme yaptık.

Hanelerden toplanan bilgiler on-line olarak veri tabanına aktarılmaktadır.

1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak.
Memurlar.Net
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