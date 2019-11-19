Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
|19 Kasım 2019 10:30
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 1000'i ASDEP olmak üzere toplamda 4 bin 313 personel almak için ilana çıkacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra zümrüt Selçuk, 2020 yılı bütçe görüşmelerinde personel alımına dair açıklama yaptı.
Selçuk'un personel alımına dair açıklaması şu şekilde
Sahadaki 2700 ASDEP görevlimiz ile sorunları yerinde tespit etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2 milyon hanede, 4 milyon 233 bin vatandaşımız ile görüşme yaptık.
Hanelerden toplanan bilgiler on-line olarak veri tabanına aktarılmaktadır.
1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı ile ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
19 Kasım 2019 10:00
|ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
18 Kasım 2019 10:52
|ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
17 Kasım 2019 12:45
|Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!
15 Kasım 2019 00:01
|Araştırma görevlisi alımında, ALES puan türü hatası!
14 Kasım 2019 12:11
|ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
12 Kasım 2019 11:18
|Pamukkale Üniversitesi bu ilanı kimin için açtı?
12 Kasım 2019 10:00
|Erciyes Üniversitesi, kimyageri, temizlik personeli olarak almak için ilana çıktı
11 Kasım 2019 17:35
|Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı
11 Kasım 2019 14:19
|26.Dönem POMEM mülakat tarihleri belli oldu
10 Kasım 2019 15:15