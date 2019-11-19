Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
MHP lideri Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kararını destekliyoruz'' dedi.
|19 Kasım 2019 13:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası yaptığı açıklamada emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konuşan Bahçeli, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili kararını destekliyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerin durumuyla ilgili ''Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasını yapmıştı.
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