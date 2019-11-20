İstanbul'da mezarlıkta tecavüz dehşeti! Çığlıklarına koştular
|20 Kasım 2019 10:39
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Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.
PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ
Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
MEZARLIKTAN ÇIKAN OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
O esnada kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.
Görgü tanığı Cemal Bilge, "Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi. Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.
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