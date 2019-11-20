Güleda cinayetinde ihmali olan kamu görevlilerine soruşturma
|20 Kasım 2019 12:47
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Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayında ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında Isparta Valiliğince inceleme başlatıldığı bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine, Isparta Valiliği harekete geçti.
Cankel'in ölümünde ihmali olduğu ileri sürülen kamu görevlileri mercek altına alındı. Bu çalışmalar kapsamında Isparta Valiliğince emniyet ve sağlık görevlilerine yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi.
Fatih Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
Zafer P'nin olaydan önce şikayet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinden sonra ise serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.
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