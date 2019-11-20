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Soylu'dan, 'Menzilciler' bakanlıkta kadrolaştı iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım. Birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. Buna gelmeyin
 20 Kasım 2019 16:28
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Soylu'dan, 'Menzilciler' bakanlıkta kadrolaştı iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Menzilcilerin İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı" iddiasına ilişkin "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış." diye konuştu.

"Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı" yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç, "İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla 'Bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur.' diyebilir misiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Öztunç'a, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." karşılığını verdi.

Kurumların yıpratılmaması uyarısında bulunan Soylu, "Beni yıpratın, istediğiniz eleştirileri yapın ama kurumlarımızı yıpratmayın. Yanlış yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil." dedi.

- "Birilerinin çanağına su taşıyorsunuz"

Bütün eleştirileri dinlediğini belirten Soylu, "İstediğiniz eleştiriyi yapın, dinliyorum ama birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. Kimin çanağına su taşıdığınızı ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama bir hatırlatmada bulunayım, operasyona gelmeyin. Birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. Buna gelmeyin." diye konuştu.

Kendisinin, "İçişleri Bakanı Soylu'yu yıpratma gibi bir derdi olmadığını" söyleyen Öztunç, "İddialar var, sizin de bunu cevaplama şansınız olabilir. Gerçekten 'İçişleri Bakanlığında hiçbir cemaat, tarikat artık yok, olmayacak.' diyebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun için inanın bir milletvekili olarak sizin kadar mutlu olurum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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