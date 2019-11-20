Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Ankara Dikmen'de evinin önünde yumruklu saldırıya uğradı. Sözcü gazetesinin aktardığına göre Takan, saldırı sonrası 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAHÇELİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ahmet Takan, "Devlet Bahçeli, Aralık ayı sonunda Genel Başkanlığı bırakacak, aktif siyaseti terk edecek. MHP'nin başına yeni bir isim gelecek" diye yazmış, MHP'den bu satırlara çok sert yanıt gelmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan için, "Kiralık kalemini bu sefer, MHP'de Genel Başkan değişikliği hevesine düşenlerin ekmeğine yağ sürmek amacıyla kullanmaktadır. Ahmet Takan gibileri takacak kimse de yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de Yeniçağ gazetesi Yavuz Selim Demirağ ve Odatv yazarı Sahabattin Önkibar saldırıya uğramıştı.