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Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'da adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
 21 Kasım 2019 12:50
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Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Batman'da, adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bir davanın tarafları arasında duruşma öncesinde adliye binası önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 5 kişi silahla açılan ateşle yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulaziz Özerdem (30), kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada kullanılan tabanca da olay yerinde ele geçirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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