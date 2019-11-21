Süt kansere neden oluyor!
|21 Kasım 2019 16:35
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"Beyne etki eder"
Kazeinin parçalanmasından "casomorphin" denen madde açığa çıkar ve beyne etki eder. Bu da süt ve süt ürünlerine bağlılığı artırır.
"Ciddi süt bağımlılıklarına sebep olur"
"Casomorphin" denen bu madde, kana karıştığında vücutta eroin etkisi yaratır ve bu da ciddi süt bağımlılıklarına sebep olur.
"Kalsiyum kemik erimesine sebep olur"
Araştırma sonucunda çok bilinen bir gerçeğin yanlış olduğu saptandı: Sütteki kalsiyum kemiklerimize iyi gelmez, kemik erimesine sebep olur.
Hayvansal kaynaklı sütlerin insan sütünden farkı oldukça fazla miktarda kazein içermesi.
"Kemiklere zarar verir"
Kazein, bir inek sütünün yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur ve bu hayvansal protein, vücudumuzda çok fazla asit üretimine sebep olur ve bu da zaman geçtikçe kemikleri eritir, kemiklere zarar verir.
Sütte kazein proteininin yanı sıra peynir altı suyu proteini de bulunur ancak bu madde sindirilme biçimiyle kazeinden ayrılır.
Hayvansal sütlerde yüzde 80 oranında kazein bulunurken yüzde 20 oranında da peynir altı suyu bulunur ancak peynir altı suyu, kazein kadar zararlı değil çünkü sindirim biçimleri ve vücuttaki tepkimeleri farklı.
Tüm bunların yanı sıra süt intoleransının sivilce, döküntü ve kızarıklık veya tahriş gibi cilt sorunlarına neden olduğu bilinir.
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