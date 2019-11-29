Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi?

Soru; 2016 da dershane öğretmeni olarak atandım. Bir ay önce kadroya geçtim. özel sektörde 2016 yılından önce 12 yıllık öğretmenlik tecrübem vardı. 2003 yılında çıkan kanunla dershanede uzman öğretici olarak görev yaptım. 2015 yılında formasyon aldım. Hizmet birleştirme yapmak için milli eğitime başvuru yaptığımızda bakanlık bize uzman öğretici olarak çalıştığımız yılları hizmet yılı olarak sayacağını ama hizmet puanı verilemeyeceğini söyledi ve bu durum yüzünden benim gibi bir sürü insan mağdur olmaktadır. Devlet bizi işe alırken 6 yıl çalışma şartı koymuştu uzman öğretici yada öğretmen ayrımı yapmadan atamıştı ki bu unvanı veren de bakanlığın kendisidir. Ben bakanlığın mantığına göre sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladığımda 2 yıllık öğretmendim. O zaman beni niye atadı ve niye 4 yıldır maaş veriyor. Bu mağduriyetimizi gidermek için ne yapmalıyız?

Cevap; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesi 1. fıkrası (a) bendindeki; "(1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir." hükümleri,

(b) bendindeki; "b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir.hükümleri bulunmaktır.

Bu hükümlere göre;

1- Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler,

2- Kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler,

3- Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki Ücretli Öğretmenlikte ödenen sigorta primi gün sayısı kadar geçirilen süreler,

4- Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki Vekil öğretmenlikte ödenen sigorta primi gün sayısı kadar geçirilen süreler,

5- Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarındaki Usta öğreticilikte ödenen sigorta primi gün sayısı kadar geçirilen süreler,

Görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilmektir.

6-Devlet memuru statüsünde geçirilen süreler,

7-Yükseköğretim Personel Kanunu tabi olarak geçirilen süreler,

8-Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler,

9-Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri,

10-Askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı,

11-Özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ödenen sigorta primi gün sayısı kadar,

Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden, değerlendirilir.

Madde metninde "uzman öğreticilikteki geçirilen süreler" zikredilmediğinden Uzman Öğreticilikten geçirilen sürelere hizmet puanı alınamamaktadır.

Yalnız yönetmeliğin "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler" başlıklı 41. maddesi 7. fıkrasındaki; "(7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır." hükümlerine göre görev yapılan tarihteki puanlar geçerlidir.

HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesindeki hükümlere göre belirlenir.

İşte o madde;

Hizmet puanları

MADDE 40 - (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir." hükümlerine göre hizmet puanı hesaplanmaktadır.

HİZMET BÖLGELERİ, HİZMET ALANLARI VE HİZMET PUANLARI NE DEMEKTİR?

Sorusunun cevabı için ise aşağıdaki haberimize bakınız.

Ahmet KANDEMİR