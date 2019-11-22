Bakan Selçuk 'Eğitim ya da Eğitim' dergisini tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ya da Eğitim" dergisine ilişkin, "Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisinin Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Dergiyi çıkartırken aslında çok büyük bir beklentilerinin söz konusu olmadığını ifade eden Selçuk, hayatın bütünlüğü içerisinde renklerden bir rengi boyutlardan bir boyutu tamamlamak ve güzelleştirmek için böyle bir çabanın içerisinde girdiklerini söyledi.

Bu çabanın sonucunda da öğretmenlerle aralarında olan bağların kılcal damarlara kadar ulaşabilmesi için küçük bir gaye edindiklerini dile getiren Selçuk, "Eğitimin aslında hayatın tüm sahneleriyle alakalı olduğunu, eğitimin yalnızca sınıfın içerisinde bazı kazanımların öğretimi meselesi olmadığını, hayat sahnesinin tüm boyutlarını içermesi gereken bütünlüklü bir yaşam görüşüne ihtiyacı olduğunu ve bugünkü dünyaya baktığımızda da eğitimi eğitmek ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Bu yüzden buna bir neşe ve güzellik katalım diye böyle bir çabamız oldu." diye konuştu.

Bu çabayı sergilerken öğretmenlere, velilere ve kendilerine, "Kültür ve sanat olmadan insan kendi kemalatını yaşayamaz." mesajını verdiklerinin altını çizen Selçuk, insan varlığının gayesi olan yolculuğun serüveninin daha neşeli, kaliteli geçebilmesi ve kamil insan olma yolundaki ortak hedefin gerçekleşebilmesi için bazı araçlara ihtiyaç olduğunu, bu dergilerin bir şekilde insanların birbirleriyle olan bağının kelimeler vasıtasıyla derinleşmesini ve aralarındaki muhabbetin gelişmesini sağlayacağını vurguladı.

- "Ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dergiyi çıkarmalarının nedenlerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bir arada olmak için, öğretmen odalarında olmak için ve ortak bir konuşma mevzu konusunda belirli bir içeriği paylaşmak için buradayız. Elbette çocuklarımız için buradayız. Hayatın bu bütünlüğünü ortaya koyup duyguyu, düşünceyi ve eylemi birleştirmek için buradayız. Eğer insanın yaratılışta sahip olduğu duygu, düşünce ve hareket bütünlüğünü birleştirmek için buradayız. Eğitimi kavram dünyasına sokamazsak sadece belirli soruların cevaplandığı ve insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlama gibi bir amacın gerçekleştiği bir çerçeveye sıkışır kalırız. Bütün okullarımızda ve öğretmen eğitimlerimizde bu ülkenin değerlerini, kıymetlerini, sanatçılarını, bütün insanlarını, ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız. Bu isimlerin çabalarını çok daha iyi görmeliyiz."

Aşık Veysel'in "Gözlerim görseydi toprağı göremezdim." sözünü anımsatan Selçuk, eğer gerçekten görülecekse nasıl bir göze ihtiyaç olduğunu yeniden tefekkür etmek durumunda olunduğuna, bakmak ve görmek arasındaki farkı yeniden inşa etmenin önemine işaret etti.

- "Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz"

Dergide isminde geçen "ya da" kelimesiyle bir mesaj verme kaygısı ve benzeri bir beklentinin olmadığını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz. Yani hem 'hem de' derken hem 'ya da' derken aslında vermek istediğimiz mesaj öncelikle kendimize. Diyoruz ki, eğer tabiata da bakarsak bir mıknatısta eksi ya da artı kutuptan söz ettiğimizde, artı ya da eksi kutup kendi başına bir işlev görmüyor, iki kutup temas ettiğinde elektrik ortaya çıkıyor. Bu temasa daha çok ihtiyacımız var. Bir mutabakata daha çok ihtiyacımız var. Cep telefonlarımızın ve şahsi dünyamızın birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle bir arada olmak zorundayız. Bu yüzden de Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz. Bugünkü kültür dünyamızdaki insanlarımızın, büyük beyinlerimizin gösterdiği çabaları bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. Onların kelime dağarcıklarını çocuklarımızla karşılaştırmak istiyoruz. Bu dergide geçen bir kelimenin sınıfın içerisinde öğretmen tarafından tekrar edilmesini önemsiyoruz. Yazarlarımızın, birikimi olan muhteşem insanlarımızın zihin dünyasının sınıfların içerisine organik olarak girmesini çok değerli buluyoruz."

Bakan Selçuk, meslektaşlarından derginin yaşaması, devam ettirilmesi ve içerik katkısı için hususi destek beklediğini dile getirdi.

Bu tür dergilerin devamlılığının sadece idari ve ticari bir başarı olmadığı belirten Selçuk, Bu devamlılık bir medeniyetin kendi çizgisini koruması meselesidir. Eğer bir medeniyet çekirdeğinden söz edeceksek bunun oluşabilmesi için önce temel mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Bu mekanizmaları kurmadan hayatın bütün sahnelerinde kültürün yeşermesi mümkün olmuyor. Hayatın bütün sahnelerinde kültür yeşermeyince zihniyet dönüşümü dolayısıyla bir medeniyet çekirdeği ortaya çıkmıyor. Eğer bu daireyi, silsileyi merak ediyorsak ya da bunun gerçekleşmesini hususunda bazı kaygılarımız varsa, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerimize yönelik olarak yapılan bu tür çalışmaların ve dergilerin aslında bütün çocuklarımıza yönelik olduğunu, sınıflarımızı, okullarımızı güzelleştiren çabalar olduğunun da farkındayız." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Danışması ve Eğitim ya da Eğitim Dergisi Editörü İpek Coşkun'un derginin tanıtım sunumunu yaptığı programda, Oylum Talu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "ya/da konuşmaları"nda derginin ilk sayısına yazılarıyla katkı sunan Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu birer konuşma yaptı.

Derginin tanıtım filminin gösterildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra sanat ve eğitim dünyasından isimler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öte yandan etkinlikte, derginin internet sitesi "yadadergi.com" da tanıtıldı.

- Bakan Selçuk'a "Öğretmenler Günü" sürprizi

Programın düzenlendiği Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a, bir grup öğretmen Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

10 kişilik korodan oluşan öğretmenler Selçuk'u, sınıf öğretmeni Ayşe Gül Şenel'in bestelediği "Öğretmenler Günü" marşıyla karşıladı.

Marşa eşlik eden Bakan Selçuk, "Çok güzeldi, harika, muazzam." diyerek öğretmenlere teşekkür etti, onlarla fotoğraf çekildi.

- "Eğitim ya da Eğitim"in ilk sayısı okurlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisi ilk sayısı ile okurunu selamladı. İki aylık sürelerle yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış noktalarında yerini aldı.

Zengin görselliğiyle göz dolduran dergi, eğitimin hayatı kavrayan yüzüne aktüel ve entelektüel dokunuşuyla dikkati çekiyor.

Dergi, eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim gündeminin takip edildiği bir platform olarak yayın hayatına başladı.

- İlk sayının dosya konusu "Dönüşüm"

Eğitim için kültür, sanat ve yaşam alanlarında nitelikli gündemler oluşturmak amacıyla çıkarılan dergide, dönüşüme dair yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

"Ya da ve Dönüşüm Üzerine Ziya Selçuk'la söyleşi, Doğan Cüceloğlu/Öğretmenin Dönüşümü Çocuğu Tanımaktan Geçer, Şule Alan/Zeka Paradigmasının Düşüşü, Kemal Sayar/Çocukluğun Dönüşümü mü Kayboluşu mu?, Refik Anadol ile Sanatta Dönüşüm Üzerine Söyleşi, Dönüşümde Hasan Ali Yücel Mirası, Seyhan Bozkurt/Bir Kültür Fabrikası: Tercüme Bürosu, İpek Coşkun/Dünyanın Eğitim Gündemi, Beyaz Perdenin Sıradışı Öğretmenleri, Toplumsal Dönüşüme Bir Derviş Gözü, Numune-i Terakkiden İstanbul Erkek Lisesine, Türk İğnesinin Mucizesi: Olgunlaşma Enstitüleri, Serap Ekizler Sönmez'le Geometrik Desenler Üzerine Söyleşi."

Derginin Ocak 2020'de yayımlanacak ikinci sayısı ise "Merak" dosyası ile okurların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.