KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
|22 Kasım 2019 14:40
|Yazdır
KPSS 2019/5: Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS 2019/5'te 2 mühendis kadrosu boş kaldı
22 Kasım 2019 14:13
|YDS/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı
21 Kasım 2019 14:01
|378 kadro için sadece 3001 ve 4001 şartı yer aldı
21 Kasım 2019 10:55
|KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı
21 Kasım 2019 10:02
|Göç İdaresi, 48 kişilik personel alımında sözlüye kalanları açıkladı
20 Kasım 2019 15:30
|DSİ'nin açtığı 19 kişilik kadroya bin 861 kişi başvurdu
19 Kasım 2019 23:08
|Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
19 Kasım 2019 10:30
|26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
19 Kasım 2019 10:00
|ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
18 Kasım 2019 10:52
|ALES/3 sorularını değerlendiriyoruz
17 Kasım 2019 12:45