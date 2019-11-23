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Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Saray'a giden CHP'li" iddiası tartışılırken, iddia sahibi Turan, merak edilen ismi açıkladı: Muharrem İnce. İnce ise bu iddiaları yalanladı ve "Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız," açıklamasını yaptı.
 23 Kasım 2019 07:27
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Muharrem İnce: Rahmi Turan şerefsizdir!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "'önemli' bir CHP'li siyasetçinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü" iddiası hakkındaki yankılar sürerken, Turan'dan ziyareti yapan isimle ilgili açıklama geldi.

'GELİNEN DURUM BU İSMİ AÇIKLAMAMI ŞART KOŞTU'

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Turan, o ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan, "Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim. O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum," diyerek şu ifadeleri kullandı:



"Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek.'

İNCE: BENİM ÜZERİMDEN PARTİ İÇİ MUHALEFETE YÖNELİK ŞEREFSİZCE BİR SALDIRIDIR

Muharrem İnce ise ortaya atılan bu iddiaları sert bir dille yalanladı. İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha ilk günden Rahmi Turan'ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim," diyerek şu ifadeleri kullandı:


"Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.

Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir."
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