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Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim

Rahmi Turan, CNN Türk canlı yayınında haber kaynağının Beştepe'ye yakın eski bir gazeteci olduğunu söyledi. CNN Türk'teki canlı yayında hata yaptığını kabul eden Turan, özür diledi.
 23 Kasım 2019 08:58
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Rahmi Turan: Hata yaptım, özür dilerim

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, haberi doğrulatmadığını itiraf etti hata yaptığını söyleyerek özür diledi. Haber kaynağını açıklama konusunda ısrar eden Turan, iddia sahibinin Külliye'ye yakın eski bir gazeteci olduğunu söyledi.

Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, haberi doğrulatmadığını kabul eden Turan, bir kez daha haberin kaynağını açıklamayacağını söyledi.

Saray'a yakın bir gazeteci

Stüdyodan gelen tepkilere hakaret ederek cevap veren Turan, programın moderatörü Deniz Bayramoğlu'nu telefonu kapatmakla tehdit etti. "Yanlış yapmış olabilirim" diyerek gazetecilik meslek ilkeleriyle çeliştiğini kabul eden Turan, şöyle konuştu:

"Ben Muharrem İnce'nin olduğunu iddia etmedim. Bana intikal eden söylenen ismi açıkladım. Kamuoyu açıkla diye ısrar ettiği için o ismi açıkladım. Açıklamamayı tercih ederdim aslında.

Siyasi bir kişilik olduğunu söyleyemem çünkü bu benim 20 yıldır tanıdığım bir gazeteci arkadaşım.

"Saray çevresine yakın isim"

Saray çevrelerine yakın, oralardan iyi haber alabilen bir bir gazeteci. Gazeteciliği aktif olarak yürüttüğünü düşünmüyorum.

"Benim verdiğim haber yanlıştır"

Dedikleri doğrudur iki tarafa da inanırım. Muharrem İnce'de doğrudur Sayın Cumhurbaşkanı da doğrudur. O zaman bu benim verdiği haber yanlıştır.

"Ben yanıldım, ben hata yaptım"

Tamam sizden özür diliyorum. Ben yanıldım, ben hata yaptım. Ne dememi istiyorsunuz Allah aşkına!

Zamanı gelince düşünülür o da! Bu ortamda değil. Zamanı geldiğinde düşünülür."
CNN Türk
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