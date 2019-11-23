Termik santrallere filtre takılmasını 3. kez erteleyen yasa veto edilmeli!

TBMM'ye bu ay içinde sunulan kanun Teklifine göre, Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15'e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi ön görülüyordu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM'de görüşülen kanun teklifinin AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap duyurdu.

SON TARİH 31 ARALIK 2022

Elektrik Üretim A.Ş. veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, özelleştirilmiş olanlara veya özelleştirileceklere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2022 tarihine kadar süre tanınacak.

FİLTRESİ OLMAYAN SANTRALLERDEN BAZILARI;

Termik santraller Kapasite (MW) Sahibi

Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding

Seyitömer 600 Çelikler Holding

Tunçbilek 365 Çelikler Holding

Orhaneli 210 Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan 620 Ciner Enerji

Kangal 457 Konya Şeker

Soma 990 Konya Şeker

Kemerköy 630 Limak

İçtaşYeniköy 420 Limak

İçtaşÇatalağzı 300 Bereket Enerji

Yatağan 630 Bereket Enerji

MİLLETVEKİLİ DENİZ YAVUZYILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Özellikle ben bir elektrik mühendisi olarak söylüyorum, teknik olarak söylüyorum, konuya derinlikli ve araştırarak yaklaştığımızda ulaştığımız sonuçlar var, bilimsel olarak da bunları size daha önce de gösterdik, ispat ettik. Bakın, Zonguldak ili Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi hava kirliliği analiz raporu. Kim hazırlamış? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mayıs 2018'te hazırlamış. 4 noktada yaptığı ölçümlerde insan sağlığına, doğa sağlığına zarar veren etki yüzde 100'lerin üzerinde. Bize "Eğer bu 15 termik santral kapatılırsa, durdurulursa, filtre takılana kadar durdurulursa bir enerji açığı doğar." dediler. Enerji açığı doğmayacağını ispat ettik. Kalan termik santrallerin kapasite kullanımlarını yüzde 78'den yüzde 88'e çıkararak ve barajlardaki kapasite kullanımını da yüzde 22'den yüzde 35'e çıkararak Türkiye'de enterkonnekte sistem üzerinden yapılacak çalışmayla bir enerji açığı doğmayacağını ve ekstra maliyet doğmayacağını bilimsel olarak ispat ettik.

Şimdi gelelim ikinci konuya. Nedir ikinci konu? İstihdam. Bu termik santraller 31/12/2019 tarihinde filtrelerini takmak üzere durursa bu termik santrallerde çalışan vatandaşlarımız istihdam edilebilirler mi? Evet, 15 bin çalışan istihdam edilebilir. Nasıl istihdam edilir? Kapasite mekanizması teşvikleri 2018 ve 2019 yıllarında bu termik santrallere 1 milyar 100 milyon TL olarak ödendi. İşte bu verilen teşvikin aynısı bu 15 bin işçiye kadar verilebilir ve istihdam sağlanabilir. Dolayısıyla konuya bilimsel olarak yaklaşalım, konuya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve tüm doğaya, doğa haklarına sahip çıkmak bakımından yaklaşalım ve gelin, daha büyük felaketlere sebebiyet vermeden bu yanlıştan dönün. Çok geç olmadan, bir ağaç daha kurumadan, bir çocuğumuz daha kanser olmadan.

MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA'NIN AÇIKLAMASI

Termik santrallerde, Çevre Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 31 Aralık 2019'da bitecek olan sürenin iki buçuk yıl daha uzatılmasını talep ediyor.

Evet, bu maddeye ilişkin biraz tarihi, aklımızı ve geçmişimizi hatırlamakta fayda görüyorum. 2013 yılında bu düzenleme getirildi, kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine gittik ve Anayasa Mahkemesi "İnsanları zehirlemeye bu kadar uzun süre devam edemezsiniz. Anayasa'nın 56'ncı maddesinin ikinci fıkrasına aykırıdır." dedi ve iptal etti. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 2019 yılı Şubat ayında, 41 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin içerisinde 45'inci madde olarak yeniden getirdiniz ve gerek toplumsal muhalefet gerek Parlamentodaki sağduyulu milletvekillerinin çabalarıyla madde geriye çekildi.