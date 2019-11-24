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Talat Atilla'dan Kılıçdaroğlu'na 'konuş' çağrısı

Beştepe'ye giden CHP'li iddiası tozu dumana kattı. Muharrem İnce bir açıklamayla meydan okudu ve hesaplaşağız dedi, Rahmi Turan'ın kaynağım dediği Talat Atilla ise Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na konuş çağrısı yaptı
 24 Kasım 2019 14:20
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Talat Atilla'dan Kılıçdaroğlu'na 'konuş' çağrısı

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'li bir ismin görüştüğü iddiasını yazan Sözcü Başyazarı Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamıştı.

Atilla yaptığı açıklamada "Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li.Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim" açıklamasında bulunmuştu.

Talat Atilla'dan yeni açıklama

Atilla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yeni bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'na açıklama yap çağrısında bulundu. Açıklamalarımın arkasındayım diyen Atilla ''açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım'' dedi.
Memurlar.Net
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