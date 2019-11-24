1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki

Konya'da, Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan öğretmenle kürsüden konuştu. "Öğretmen gibi otur da görelim. Güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz" diyen Toprak, salondakiler tarafından alkışlandı.
 24 Kasım 2019 17:42
Yazdır
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki

Konya'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı konuşmada öğretmenliğin önemine dikkati çekti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Vali Toprak, konuşmada yaptığı sırada, bir öğretmenin karşısında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmene tepki göstererek, uyardı.

Karşısında oturan öğretmene "Sen öğretmen misin birader? ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:

"Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği, onun bize öğrettiği örnek hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Böyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin. Benim kafamda hala canlı olarak 1972 yılında Hüsnü Doğru denilen öğretmen, örnek adam olarak bir tiyatro gibi duruyor. Öleli de 20 sene oldu rahmetlinin. Böyle öğretmenleri istiyoruz ve özlüyoruz."

Salondaki katılımcıların da Vali Toprak'ı alkışlarıyla desteklediği görüldü.

Vali Toprak'ın konuşmasının ardından aday öğretmenler, yemin etti.

Daha sonra, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüller verildi.

Program, tiyatro gösterisiyle son buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu
24 Kasım 2019 19:00		 Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
24 Kasım 2019 18:12
Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
24 Kasım 2019 17:28		 İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor
24 Kasım 2019 17:23
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
24 Kasım 2019 17:18		 Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı
24 Kasım 2019 17:08
Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
24 Kasım 2019 16:53		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
24 Kasım 2019 16:48
'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'
24 Kasım 2019 15:58		 Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
24 Kasım 2019 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu18:12 - Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum18:07 - Mersin'de iki aile arasında kavga: 3 kişi ölü18:02 - Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!17:57 - İBB kadın dayanışma evi açtı17:52 - Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı17:47 - Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı17:42 - Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki17:33 - Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması17:28 - Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
17:23 - İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor17:18 - Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir17:13 - Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor17:08 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı17:03 - Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı16:58 - Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı16:53 - Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor16:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Milletvekilleri çakar istiyor
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
hereke halısı 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
tom ellis 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
şu an çalan şarkı 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
doğum borçlanması 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam