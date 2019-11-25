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Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!

Konya Valisinin, bacak bacak üstüne attığı için uyardığı kişi öğretmen değil stajyer gazeteciymiş
 25 Kasım 2019 08:36
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Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!

24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Konya'da yapılan bir etkinlikte, Konya valisi Cüneyit Orhan Toprak, kürsüde konuşmaya başlamadan önce karşısında katılımcı olarak bulunan grupta bacak bacak üstüne atarak oturan kişiye yönelik sert bir tepki göstermişti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın, bacak bacak atan kişiye, 'sen öğretmen misin birader, öğretmen gibi otur!' şeklinde sert tepki göstermesi sosyal medyada çok sayıda tepki gösterilmişti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak bugün bir açıklama yaparak, yaşanın olayın kendisini üzdüğünü, tepki gösterilen kişinin de öğretmen değil yerel bir muhabir olduğunu belirtti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın açıklaması:

Basın Duyurusu

Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır.

Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu.

Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendigimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü.

Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi.

Program yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Herşeye rağmen Konya'nın Ögretmenler Gününde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım.

Cüneyit Orhan TOPRAK
Konya Valisi

ANKET:
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini doğru buldunuz mu?;

Memurlar.Net
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Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
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