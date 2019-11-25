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Kılıçdaroğlu, 'doğrudur' ile neyi kastettiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu, bu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi.
 25 Kasım 2019 10:30
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Kılıçdaroğlu, 'doğrudur' ile neyi kastettiğini açıkladı

Kılıçdaroğlu, bazı CHP'lilerin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüştüğüne dair öteden beri çeşitli duyumların geldiğini ifade ederken, FOX TV'de söylediği "Doğrudur" sözü ile "Erdoğan'ın CHP'nin içişlerine müdahil olmasını kastettiğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP Genel Merkezi'ni itham eden açıklamalarıyla ilgili olarak da, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

DUYUMLAR GELİYOR

- (Talat Atilla kendisini aradı mı?) Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon'daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok.

- Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim.


- Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet İttifakı'nı karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Böyle bir şey olunca (haber yayınlanınca) 'Doğrudur' dedim. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. "Gazeteci haber almıştır" dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV'ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. 'Doğrudur' dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.

- (Muharrem İnce'nin iddiaları) Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir."
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