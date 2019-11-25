CHP'li Öztrak'tan, Muharrem İnce'ye 'çete' cevabı

TERMİK SANTRALLERE FİLTRE TAKILMASINI 3. KEZ ERTELEYEN YASA VETO EDİLMELİ! 15 kömürlü termik santrala "baca filtresi takmadan" 2.5 yıl daha çalışabilme izni verilmesini içeren Torba Kanun'un 50. maddesi kabul edilmesi tepkiyle karşılandı. Termik santraller 6 yıldır filtre takmamakta ve her sürenin dolumunda, yürürlük bir daha uzatılmaktadır.