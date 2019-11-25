CHP'li Öztrak'tan, Muharrem İnce'ye 'çete' cevabı
CHP Sözcüsü Öztrak: CHP'nin ruhunda Kuvayımilliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz
|25 Kasım 2019 15:43
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