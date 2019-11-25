'CHP içi mesele bizi zerre kadar ilgilendirmiyor'
|25 Kasım 2019 16:08
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız."
"Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup."
"(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor."
"(Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme iddiası) Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor."
"Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Bizim teklifimiz af değil, 5 yıllık bir ceza indirimidir'
25 Kasım 2019 16:16
|İyi Parti: Gündemimizde erken seçim ve ittifak yok
25 Kasım 2019 16:11
|Ali Babacan canlı yayına çıkıyor
25 Kasım 2019 16:03
|CHP'li Öztrak'tan, Muharrem İnce'ye 'çete' cevabı
25 Kasım 2019 15:43
|Partiler uzlaştı, Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
25 Kasım 2019 15:20
|'Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız'
25 Kasım 2019 14:32
|Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaya gitti
25 Kasım 2019 13:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına karşı şiddetle mücadele' paylaşımı
25 Kasım 2019 13:38
|Tarım girişimcisine 50 milyon avroluk hibe
25 Kasım 2019 13:37
|'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'
25 Kasım 2019 13:08