Azarlanan muhabir, Vali'den özür diledi
|25 Kasım 2019 17:20
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Konya'da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bacak bacak üstüne attığı için Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından "Sen öğretmen misin birader? O zaman öğretmen gibi otur da görelim" sözleriyle azarlanan Anadolu'da Bugün gazetesinin muhabiri Ali Kuş, Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'ye konuştu.
Bir anlık dalgınlıkla ayaklarını uzattığını belirten Ali Kuş, şunları söyledi:
"Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi'ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey'in bana seslendiğini fark ettim. 'Öğretmen misin birader?' dedi. Ben de ayağa kalkarak, 'Hayır muhabirim' dedim. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım."
"MAKAMINA GİDEREK ÖZÜR DİLEDİK"Toprak'ın makamına giderek kendisinden özür dilediğini söyleyen Kuş, şöyle devam etti:
"Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim."
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile düzenlenen programda karşısında ayak ayak üstüne atarak oturan öğretmene tepki gösterdi pic.twitter.com/5uYmf1fbT8MemurlarNet (@memurlarnet) 24 Kasım 2019
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