Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün ise A. Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulundan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, tarihten bugüne zengin bir kültür ve sanat birikimine sahip olan ülkemizin geleceğe miras bırakacağı eserleri üreten, kültüre ve sanata hizmet ederek Türk medeniyetinin sürekliliğine önemli katkılarda bulunan, dünyada kültür ve sanatın yücelmesine zemin hazırlayan ve üstün gayret gerektiren, yetenekleriyle özgün eserler üretip estetik değerlere bağlı hizmetlerde bulunan vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına onurlandırmak ve sonraki kuşakları özendirmek amacıyla her yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü takdim etmektedir. İftihar ederiz ki ülkemiz, her biri defalarca ödüllendirilmeye layık sayısız kültür ve sanat insanına sahiptir. Bu bağlamda T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, titiz bir çalışma yürüterek ülkemizin hazineleri sayılan sanatçı ve kültür insanları arasından bazılarını eserleri ve hizmetleri açısından değerlendirmiş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği hükümlerine göre gerekçelendirmiş ve Cumhurbaşkanlığı makamına sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de aşağıda isimleri yazılı sanatçı ve kültür insanları karşılarında belirtilen alanlarda Büyük Ödül'e layık görülmüştür" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. "Vefa ödülü"nün ise A. Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırıldı.