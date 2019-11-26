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Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor

Önceki gün TBMM'de grubu bulunan 5 partinin ortak kararı ile eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in isminin tüm yer, bölge, sokak, cadde adından kaldırılması yönünde karar alındı.
 26 Kasım 2019 08:15
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Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor

Bu kapsamda, Ankara'da bulunan Evren ilçesinin adının değişmesi de gündeme geldi.

İlçe adları, kanun ile değiştiği için Evren ilçesinin adının değiştirilmesi için Meclis'ten kanun çıkarıtlması bekleniyor.

Öte yandan, Evren ilçesinde bulunan ilçe sakinleri ile yerel yöneticiler konuya ilişkin artık Meclis'in iradesi olduğunu, ilçe adı olarak ise, eski adımız olan 'Çıkınağıl' olarak bilindiklerini, değişecekse 'Çıkınağıl' isminin olabileceğini belirttiler.

Memurlar.Net
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