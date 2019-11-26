Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor

Bu kapsamda, Ankara'da bulunan Evren ilçesinin adının değişmesi de gündeme geldi.

İlçe adları, kanun ile değiştiği için Evren ilçesinin adının değiştirilmesi için Meclis'ten kanun çıkarıtlması bekleniyor.

Öte yandan, Evren ilçesinde bulunan ilçe sakinleri ile yerel yöneticiler konuya ilişkin artık Meclis'in iradesi olduğunu, ilçe adı olarak ise, eski adımız olan 'Çıkınağıl' olarak bilindiklerini, değişecekse 'Çıkınağıl' isminin olabileceğini belirttiler.