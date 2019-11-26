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Türkiye genelinde 500 ucuz satış mağazası açılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Tarım Kredi Kooperatifi'nin ülke genelinde 500 satış mağazası açacağını açıkladı. Erdoğan söz konusu adımın fiyatlardaki ucuzluk ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Tarım Kredi Kooperatifi'nin üreticilerden aldığı ürünleri piyasaya göre daha hesaplı sattığı marketleri bulunuyor.
 26 Kasım 2019 13:38
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Türkiye genelinde 500 ucuz satış mağazası açılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi tarafında Türkiye genelinde 500 tane satış mağazası açılacağını söyledi.

"Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz" diyen Erdoğan, "İnşallah bir yeni adım daha atacağız. Tarım Kredi Kooperatifi'miz Türkiye genelinde ilk etapta 500, şöyle gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını açacak ve bu sayıyı daha sonra da artırmaya devam edecek. Fiyatlardaki ucuzluk istikrar tarım kredi kooperatiflerinin bu mağazalarında halkım için çok çok önemli bir çıkış ve adım olacak." açıklamasında bulundu.

TANZİM ÇADIRLARI KURULMUŞTU

Türkiye'de yaşanan döviz krizi sonrası üreticilerin girdi maliyetlerinde yaşanan artışa bağlı olarak meyve sebze fiyatlarında aşırı yükselişler görülmüştü. Hükümet bu artışlara önlem olarak tanzim çadırlarını devreye almıştı.
Memurlar.Net
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