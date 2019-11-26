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Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı

Yazar Nedim Şener, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının sahibi gazeteci Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Atilla'nın 28 Ekim 2018 Kılıçdaroğlu ile konuşup Milliyet'te yazdığı Burhaniye'deki yazlık haberi de yalan olabilir mi?" diye sordu.
 26 Kasım 2019 14:34
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Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı

Yazar Nedim Şener, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının sahibi gazeteci Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Atilla'nın 28 Ekim 2018 Kılıçdaroğlu ile konuşup Milliyet'te yazdığı Burhaniye'deki yazlık haberi de yalan olabilir mi?" diye sordu.

Sözcü Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li yazısı için özür diledi kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. Talat Atilla da bilgiyi CHP'li bir isimden aldığını ve bir şekilde Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı.

Yedi yıldır görüşmediğini söylemişti

İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Talat Atilla kendisini aradı mı?" sorusuna "Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon'daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok." diye yanıt verdi.

Talat Atilla ile 1 yıl önce konuşmuş

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili tartışmaları yakından takip eden Posta yazarı Nedim Şener, sosyal medya hesabından bir ayrıntı paylaştı. Buna göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat parasını ödemek için sattığı Burhaniye'deki yazlıkla ilgili Talat Atilla'ya konuştuğu ortaya çıktı.

Memurlar.Net
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