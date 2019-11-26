KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

KPSS 2019/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzuna saat 16.35'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri içinkılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019/2 KPSS tercihlerine yönelik forumdaki bilgi paylaşımlarına katılmak için tıklayınız.

Genel Bilgiler

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Özel Koşullar

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe