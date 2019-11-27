İnce'nin iddiaları Genel Merkez'de dinlenecek
|27 Kasım 2019 07:47
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Muharrem İnce'nin parti yönetimine dönük eleştirilerin bir bölümünü, yaptıkları sekiz dakikalık konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aktardığı öğrenildi.
Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye, bu eleştirileri ve iddialarını daha sonra dinleyeceğini söylediği, ancak İnce'nin bu daveti beklemeden basın toplantısı yapmasının partide gerilimi yarattığı da kaydedildi.
Parti kaynakları, tartışmanın durulmasından sonra İnce'nin Genel Merkez'e çağrılarak dinleneceğini ve gerekirse iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulabileceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ'nün "İnce'nin parti yönetimine dönük bazı kişilerin çeteleştiği yolundaki iddiasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna, "CHP içinde çete bulunduğunu söylemek gaflettir, bühtandır (kara çalmadır)" yanıtını vermişti.
Saygı Öztürk
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