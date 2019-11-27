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'Gelir uzman yardımcılığı alımı için çalışma yapılıyor'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.
 27 Kasım 2019 21:52
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'Gelir uzman yardımcılığı alımı için çalışma yapılıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"Özelleştirme kapsamında yüzde 20 istihdam artışı"

Albayrak, 2002-2019 yıllarında özelleştirilen kurum, tesis ve işletmelerde İş Kanunu'na tabi çalışan işçi sayısının 72 bin 875 kişi olduğunu belirterek bu personellerden 9 bin 345'inin devirden sonraki süreçte yasal haklarıyla iş akdinin feshedildiğini ve personel sayısının 63 bin 530'a indiğini ifade etti. Geçen yıl sonu itibarıyla personel sayısının 88 bin 339 kişiye çıktığını ve özelleştirme kapsamında yaklaşık yüzde 20'ye yakın istihdam artışı yaşandığını vurgulayan Albayrak, şeker fabrikalarında da personel sayısının 2 bin 662 kişiden 3 bin 980 kişiye çıktığını kaydetti.

- İİBF mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Gelir uzman yardımcılığı sınavı ilk kez bu yıl açılmadı. 2018 KPSS-A'ya giren adaylar mağdur oldu
Anadolu Ajansı
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