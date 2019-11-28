Ürün bazlı denetimin 3 günlük bilançosu
Tarım ve Orman Bakanlığı, bir hafta sürecek ürün bazlı denetimin bilançosunu memurlar.net'e açıkladı
|28 Kasım 2019 15:59
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Memurlar.net'i ziyaret etti.
Pakdemir'li 1 hafta sürecek ürün bazlı denetimin 3 günlük bilançosunu memurlar.net'i ziyaretinde açıkladı.
İşte Pakdemir'linin açıkladığı 3 günlük bilançosu
Denetime toplamda 7 bin personel katılıyor.
Et ve Et ürünleri üreten işyerleri
Bin 418 denetim
128 olumsuz
42 numune alındı
Süt ve Süt ürünleri üreten
2 bin 157 denetim
157 olumsuz
29 numune
Ekmek ve unlu mamuller
7 bin 729 denetim
759 olumsuz
31 numune
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