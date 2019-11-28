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Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı
 28 Kasım 2019 16:46
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Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırmada olayın 15 Kasım'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

- İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada da eşi E.Ç. (32) tarafından şiddete maruz bırakılan mağdur B.Ç'nin (24) olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği bildirildi.

İrtibat kurulan mağdur kadının bu kentte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli E.Ç. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

Sokak ortasında dehşet...Kadını tekme tokat dövdü
Anadolu Ajansı
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