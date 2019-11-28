Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı
|28 Kasım 2019 16:46
|Yazdır
Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.
Araştırmada olayın 15 Kasım'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."
- İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada da eşi E.Ç. (32) tarafından şiddete maruz bırakılan mağdur B.Ç'nin (24) olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği bildirildi.
İrtibat kurulan mağdur kadının bu kentte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.
Bu arada, gözaltına alınan şüpheli E.Ç. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.Sokak ortasında dehşet...Kadını tekme tokat dövdü
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiasına 1 gözaltı
28 Kasım 2019 16:58
|Yıllarca para ödedi, Tapu Dairesi'nde şoku yaşadı
28 Kasım 2019 16:26
|Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
28 Kasım 2019 16:02
|Elazığ merkezli 2 ilde silah ticareti operasyonu: 12 gözaltı
28 Kasım 2019 14:40
|Korktuğu olmadı, tutukluluğa devam kararı verildi
28 Kasım 2019 14:11
|Sokak ortasında dehşet...Kadını tekme tokat dövdü
28 Kasım 2019 13:18
|Kocaeli'de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
28 Kasım 2019 13:00
|Oyuncu Mehmet Aslan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti
28 Kasım 2019 12:09
|Asılsız ihbar mektubu yazdıran Başsavcı hakkında tazminat davası
28 Kasım 2019 11:47
|Ünlü oyuncunun 2 yaşındaki yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya hapis
28 Kasım 2019 11:32