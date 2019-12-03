170 yedek İMD adayı, boş yere bekliyor

Türkiye İş Kurumu geçen yıl bir ilan yayımlayarak 1.141 sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alacağını duyurdu.

Alımlarda sertifika istendiği için, bazı illerde, sözlü sınava girecek aday sayısı az oldu. Nihayetinde 1.141 kadro dolmadı, 260 kadro boş kaldı. İŞKUR, oluşabilecek boşluklar için ise 170 yedek ilan etti.

Ancak, ilan metninde, 'tercihler dışında bir yerde göreve başlamak istermisiniz' sorusu olmadığı için, yedek olan adaylar başka illere kaydırılamamaktadır.

Genel Müdürlük geçen yıl yaptığı hatayı bu yıl yapmamıştır. 1000 sözleşmeli ASDEP alımında, adaylara önce mülakat yaptırılacak daha sonra tercih hakkı verilecektir. ASDEP ilanı için tıklayınız.

Türkiye İş Kurumunun geçen yılki hatasından dolayı 170 yedek aday boş yere beklemekte olup, Genel Müdürlüğün alacağı bir Olurla, yedek adaylara tercih hakkı sunması ve boş 260 kadroya yerleştirme yapabilmesi mümkün iken ne yazık ki, mevzuat tedirginliğinden dolayı bu işlem de yapılamamaktadır. Sonuçta, kurumun ihtiyacı var, yedekte bekleyen aday var ama boş kalan sözleşmeli pozisyonlar doldurulamamaktadır.