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Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

Antalya'nın Serik ilçesinde apse sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden kişinin dişini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
 28 Kasım 2019 20:10
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Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddiası

Antalya'nın Serik ilçesinde apse sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden kişinin dişini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Enfeksiyon sebebiyle yaşamını yitirdiği öne sürülen Durmuş Ay'ın (39), dişini çektiği iddiasıyla aranan şüpheli Hüseyin A, polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Hüseyin A'nın ifadesinde, suçlamayı kabul etmediği, diş çekmeyi babasından öğrendiğini anlattığı ve ölen Durmuş Ay'ın sadece bir dişini kerpetenle çektiğini söylediği öğrenildi.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay, önceki gün halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırılmış, acil servisteki ilk müdahalede 15 gün kadar önce dişlerini çektirdiği belirlenmişti. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edilen Ay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunmuştu. Korkmaz, eski eşinin aynı anda apseli 5 dişini çektiğini ve seyyar dişçilik yaptığını öne sürdüğü Hüseyin A'dan şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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