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Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm

Tokat tanıtım günlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net dedi.
 28 Kasım 2019 20:51
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Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün densizin birisi bir Alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum." dedi.

Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Tokat Günleri'nde yaptığı konuşmada, dünyanın Türkiye'yi izlediği bir döneme şahitlik edildiğini vurguladı.

Terör örgütü PKK ve PYD'nin artık sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Bu sorun artık Amerika'nın da Avrupa'nın da sorunu. Bu sorun, bize bu sorunu ihraç etmeye çalışanların da sorunu. DEAŞ sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Onu bize ihraç edenlerin, aynı zamanda onu ülkemize mal etmeye çalışanların da sorunu. İşte bu hafta DEAŞ'ın, İrlanda, Hollanda, Belçika ve hatta Avustralyalısını da gönderiyoruz. Bu sorunla Türkiye'yi meşgul edip, ülkemizin büyümesini zenginleşmesini, kalkınmasını engellemeye çalışanlara yönelik Türkiye ayakları üzerinde duran bir anlayışı ortaya koymuştur, bunu da devam ettirmektedir. Etrafımızdaki coğrafyada bir koridor oluşturmaya çalıştılar, biz bu koridora müsaade etseydik o 15'lilere ne derdik sevgili Tokatlılar? Bize, bu Cumhuriyeti kurup, emanet edenler, öteki dünyada karşılaştığımızda 'Siz ne yaptınız, böylemi savundunuz size emanet ettiklerimizi?' diye sorduklarında ne diyeceğiz? Amerika etrafımızdaki coğrafyada Batı ile birlikte yarına ait bu ülkenin huzurunu ve beraberliğini tehlikeye atacak oyunu kuracak ve biz de bakacak mıyız?"

-"İlk kez kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışan bir fırsat ortaya koyduk"

Bakan Soylu, tarihin en önemli bir döneminden geçildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez bize parmak sallayanlara karşı hep birlikte böyle bir fırsat yakaladık. İlk kez kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışan bir fırsat ortaya koyduk. Bu hafta sonu Ağrı'ya gittim. 1,5 yıl önce 11 bin insanın çalışacağı bir yerin temelini attık. Dünyaca ünlü markalar oraya geliyor, şu ana kadar 5 bin kadın istihdam edildi. Toplam 17 bin kişinin çalışacağı bir ortam oluşuyor. Dünyanın en büyük tekstil merkezlerinden biri olacak. Peki terör olsaydı bunlar olur muydu? Tunceli'nin turist sayısı ve Doğu Anadolu'da ve çevresinde üniversite sayısı artmış. Mardin'deki otellerde yer yok. Aynısı Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geçerli. Türkiye uzun süredir maliyetini ödediği bir şeyi bugün yenmiş oldu. Büyüklerimiz bize, 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihi yenilmez' diyorlardı. Haklıydılar...Yol, öğretmen, üniversite, doktor, havalimanı yok. Nasıl yenecektik? Bugün yendik, bu millet birliği ve beraberliği, ortaya koyduğu inancı ile yendi. Bugün her şey var. Bizim enerjimizi tüketmeye çalışıyorlardı."

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu anlatan Soylu, "Etrafımızda Suriye'nin karşı karşıya kaldığı durumun müsebbibi biz değiliz. Libya,Yemen, Fas, Sudan, Lübnan'da yapılan katliamların da müsebbibi biz değiliz. Biz, bu coğrafyayı huzura kavuşturmadan, Amerika'nın o karıştırmasını elimizin tersiyle itip, huzuru getiremezsek huzursuzluğu yine bizim coğrafyamızın içine yıkmaya çalışırlar. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yenmiştir. Şimdi bizim bir hamle daha yapmamız lazım, etrafımızdaki coğrafyanın makus talihini yenmek zorundayız. Onun için güçlü olmak, üretmek, üniversitelerimizden çok daha iyi sonuçlar elde etmek, güçlü nesiller yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "Dünyayı bu hale getirenler sırtını dönüyor"

Soylu, "Bunca insan neden Türkiye'ye geliyor?" şeklinde eleştirilere maruz kalındığını hatırlatarak, "Tokatlı hemşehrilerim, hangi biriniz komşunuzu aç ve açıkta bıraktınız? Dedemiz, atamız bunu mu öğretti? 400 yıl boyunca biz onlarla aynı kıbleye secde ettik, bir sancak altında yaşadık. Sadece Ege Denizi'nde 2 bin çocuk, anne ve baba boğuldu. Bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bu dünyayı bu hale getirenler sırtını dönüyor. Yeniden millet olarak beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep birlikte ortaya koyacağımız, türkü ve manileri hatırlayacağımız, Tokat'ın ve her ilçemizin güzelliklerini bize hatırlatacak birlikteliklere ihtiyacımız var. Yarına hep birlikte güzel adımlarla gidiyoruz. Hem dünyaya hem de etrafımızdaki coğrafyaya söyleyecek sözümüz var. Etrafımızdaki coğrafyaya örnek olacak bir yürüyüşümüz var, bunu hep birlikte yapacağız " şeklinde konuştu.

İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine de değinen Soylu, "Dün densizin birisi bir Alevi kardeşimizin evine çarpı atmış. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum. Bu milleti bu meselelerin içerisine çekmeye çalışanlara vereceğimiz en büyük cevap, gelişmek, büyümek, zenginleşmek, değerlerimizle inancımızla beraberliğimizle Tokat gibi olabilmektir." dedi.

Daha sonra Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyetle Tokat Günleri'nin açılışını yaptı.
Anadolu Ajansı
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