Eşini tekme tokat dövmüştü! Serbest bırakıldı

8 Şubat Mahallesi'nde çekilen ancak zamanı bilinmeyen olayda, 35-30 yaşlarındaki bir kadın kaldırımda oturduğu sırada, eşi olduğu tahmin edilen bir erkeğin saldırısına uğruyor. Yoldan geçenlerin tepkisiz kaldığı, bir vatandaşın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, ikilinin yanına küçük bir kız çocuğu geliyor. Öfkeli erkek, küçük kızın yanında, kadını tekme- tokat dövüp, "Gaziantep'ten bakalım nasıl çıkacaksın?" diye bağırıyor.

Saldırgan erkek, daha sonra küçük kızı elinden tutarak götürmek istiyor. Dayak yiyen kadın ise kaldırımdan yürümeye başlıyor. Bu sırada küçük kız, adamın elini bırakıp, ağlayarak annesi olduğu düşünülen kadının peşinden koşuyor. Bir süre çocuğun arkasından 'Elif gel' diye bağırarak, koşan ancak başarılı olamayan adam, geri dönüyor. Kadın ve kız çocuğu birlikte yürüyerek, uzaklaşıyor.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, araştırma başlattı.

ŞİDDET UYGULAYAN KOCA YAKALANDI

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde dövülen kadının B.Ç.(24), şiddet uygulayanın da eşi E.Ç. (32) olduğunun belirlendiğini, saldırgan kocanın yakanarak, gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tepkiye yol açan şiddet görüntüleri üzerine araştırma başlatıldığı, olayın 15 Kasım günü meydana geldiğinin belirlendiği, şiddet gösteren erkeğin kadının kocası E.Ç.olduğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada şiddet mağduru B.Ç.'nin İstanbul'a gittiği kaydedildi. Herhangi bir şikayet olmadığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Olayın 15 Kasım 2019 tarihinde Şehitkamil ilçemiz 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiği, mağdur kadının, eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde, herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul iline gittiğinin tespit edilmesi üzerine, mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanmıştır."

KADIN, İSTANBUL'DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da şiddet mağduru kadının, İstanbul'da müracaatının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın 15.11.2019 tarihinde Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 8 Şubat Anadolu Lisesi önündeki sokakta meydana geldiği, şiddet mağduru B.Ç.'nin (Gaziantep 1995 doğumlu), eşi E.Ç. (Gaziantep 1987 doğumlu) tarafından şiddete maruz kaldığı, mağdur, B.Ç.'nin olay akabinde İstanbul ilinde bulunan ailesinin yanına gittiği ve herhangi bir şekilde kolluk ya da adli mercilere müracaatta bulunmadığı anlaşılmıştır. Şiddet mağduru B.Ç. ile irtibata geçilmiş, İstanbul ilinde polis merkezinde, müracaatı alınmıştır. Şüpheli, E.Ç. yakalanmış olup, meydana gelen olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatılmıştır."

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.