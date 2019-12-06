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Proje okulundaki yönetici ve öğretmen, görevinden ayrılmak isterse nasıl işlem yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümlerine göre, ayrılmak isteyen öğretmen ve yöneticilerin bir takvime bağlı kalmaksızın geçişlerinin yapılması gerekmektedir.
 06 Aralık 2019 10:05
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Proje okulundaki yönetici ve öğretmen, görevinden ayrılmak isterse nasıl işlem yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler.

(2) Bu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre proje okulları dışındaki diğer okullara öğretmen ya da yönetici olarak atanırlar/görevlendirilirler."

Peki yukarıda mevzuat hükmünün atıfta bulunduğu ilgili mevzuat hükümleri hangileridir.

Bir öğretmen proje okulundan ayrılmak isterse ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

İlgili mevzuatın hükmü ise "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesindeki hükümlerdir.

Fakat bir proje okulundaki öğretmen, görevinden ayrılmak isterse öncelikle tercihlerine göre bir okuldaki boş norm kadroya atanıp atanamayacağı yoksa il /ilçe milli eğitim müdürlüğü emrine çekilerek norm kadro fazlası atamalarında mı tercih hakkı verileceği konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Bakanlığın bu konuda bir görüş yazısı yayınlaması yerinde olacaktır.

Bir yönetici, yöneticilikten istifa ederek proje okulundan ayrılmak isterse bize göre ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğidir.

İlgili mevzuatın hükmü ise "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 34. Maddesindeki; "(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümlerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri halinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümleri açıktır, bu hükümlerde herhangi bir takvim yoktur.

Bu hükümlere rağmen "Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.10.2019 tarih, 19159404 sayılı ve "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları" konulu yazıları ve aynı paraleldeki Din Öğretim Genel Müdürlüğünün yazılarındaki;

"Söz konusu hükümler çerçevesinde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ile yönetici görevlendirmelerine ilişkin süreç tamamlandığından, bundan böyle anılan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme taleplerinin uygun görüşle 01-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, bu eğitim kurumlarında eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi ve yönetim boşluğu oluşmaması bakımından belirtilen tarihe kadar öğretmen ve yönetici ihtiyacının valiliklerce geçici görevlendirme yapılması suretiyle karşılanması gerekmektedir." açıklaması gerekçe gösterilerek proje okullarından ayrılmak isteyen öğretmenlerin bu talebi red edilmiştir.

İşte o yazı;

Yönetmelik hükmü açık iken herhangi bir takvim yok iken bakanlığın bu şekilde red yazısı yazması hukuksuzdur. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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