Yeni açılan okulların norm kadro sorunu çözüldü

"Yeni açılan okulların norm kadro sorunu hala devam ediyor" haberimizde yer verdiğimiz sorun hakkında Milli Eğitim Bakanlığı; Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği talimatla yeni açılan okullardaki norm kadro fazlası öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerine dahil edilmemesini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Hamza AYDOĞDU'ya sorunun çözümü için göstermiş olduğu hassasiyet için eğitim kamuoyu adına teşekkür ederiz.

İşte o talimat;

Konu: Yeni Açılan Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenler

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kuramlarının norm kadro güncellemeleri 11 Kasım 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni açılan eğitim kuramlarının norm kadro belirleme işlemi ilgili mevzuatı uyarınca zamana bağlı olmaksızın bölge hesabına katılmadan bağımsız olarak belirlenmektedir.

Norm kadroları bölgeden bağımsız belirlenen ve genel norm kadro güncellemesinde ise bölgeye dahil edilen yeni açılan eğitim kuramlarının norm kadro sayılarında azalma olmakla ve bu nedenle bu eğilim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden bazıları norm kadro fazlası durumuna düşmektedir.

Yeni açılan eğitim kuramlarında her eğitim-öğretim yılı için öğrenci sayısına bağlı olarak şube sayısının ve ders yükünün artacağı aşikardır.

Bu nedenle yeni açılan eğitim kuramlarında görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin Valiliklerinizce yapılacak norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Personel Genel Müdürlüğü

Ahmet KANDEMİR