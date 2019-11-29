Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı
Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Şırnak Silopi Kız Anadolu İHL Okul müdürünün sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan bir talimat yayınladığını iddia etti.
|29 Kasım 2019 21:41
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Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Şırnak Silopi Kız Anadolu İHL Okul müdürünün sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan bir talimat yayınladığını iddia etti.
Öğretmeneler verildiği belirtilen yazıda, müdür yardımcılarının verdiği görevlerin müdürün bir talimatı olduğu, karşı çıkılmasının müdüre karşı çıkmak anlamına geleceği belirtilmiştir.
Başka bir maddede ise amire selam vermeyenin öğretmenin cezayla karşılaşacağı belirtilmiştir.
İşte Akkaş'ın paylaştığı, okul müdürünün talimatı
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