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25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock kullanıcılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." dedi.
 30 Kasım 2019 11:00
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25 bin yeni Bylock kullanıcısı tespit edildi... 1387'si aktif memur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir.

ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır

'TEK DAL SİGARA' UYARISI

Tek dal sigara satışlarını da bilhassa okul çevrelerinde daha sıkı takip etme konusunda, hem öğretmenlerimiz, hem anne babaların dikkatini bir kere daha çekmek isterim.

Bir kötülüğün en kötü hali ucuzladığı halidir. Zararlı bir maddeye ulaşmak ucuzluyorsa bizim orada çok daha üst bir takibimiz olmalıdır. Hem arkadaşlarımızın hem de tüm vatandaşlarımızın hem de tüm velilerin bu konuda dikkatini rica ediyorum.

Özellikle okul çevresindeki esnaflar bu çocukları zararlı alışkanlıklara düşürmek isteyenlere müsaade etmeyin, bunlara aracılık etmeyin. Dükkandan içeriye kafalarımızı bir sokup; özellikle okul çevrelerinde varlığımızı onlara hissettirmeliyiz."
Anadolu Ajansı
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