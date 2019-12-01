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Bakan Soylu: Adil Öksöz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: (FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz) Nerede olduğunu biliyoruz
 01 Aralık 2019 10:54
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Bakan Soylu: Adil Öksöz'ün nerede olduğunu biliyoruz

Kanal7'de Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in konuğu olan Süleyman Soylu, 15 Temmuz FETÖ darbesinin kilit ismi olan Adil Öksüz'le ilgili önemli bir açıklamada bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, "(FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz) Nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

FETÖ SÜRECİ MATRUŞKA BEBEĞİ GİBİ

FETÖ ile ilgili yeni bir açıklamanız oldu. Yeni Bylock kullanıcılarının tespit edildiğini açıkladınız. Bu haberin niteliği nedir, daha önce tespit edilemeyip yeni tespit edilen nedir?

FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür ve bunu sökmek çok kolay değildir. Bylock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. Daha önceden belirlenen insanların ifadeleri var, sınav soruşturmalarından elde edilen bilgiler var. Burada görüyoruz ki kapağı daha yeni açılan bir çember var. Bylock'un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl önce bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz o döneme göre çok daha yüksek. O dönemde tespit edilemeyenler şu anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız.

ABD hala elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücüne müdahale ediyor. Biz ABD'de bunların ne noktada olduğunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor mu?

ADİL ÖKSÜZ'ÜN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?

Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın.

Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.

KHK AÇIKLAMASI

15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı yaşıyor, yaşamama ihtimali var mıydı? Allah'ın bir taktiri bugün yaşıyor. Burada Türkiye'nin üstünde büyük bir oyun oynandı. Türkiye çok büyük bir terör eylemi yaşamış. Devlet tedbir almasın mı? Devleti kaptırırsak yarın her şeyi kaptırırız.
Anadolu Ajansı
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