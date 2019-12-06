Özlük kaydı hatalı olan Öğretmenler hizmet puanlarını kontrol etmeli
|06 Aralık 2019 15:05
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Göreve başladığı tarih ile MEBBİS'teki göreve başlama tarihi uyuşmayan öğretmenlerin mevcut hizmet puanları hatalıdır. Bu durumdaki, öğretmenlerimizin MEBBİS kayıtlarında "özlük kaydı hatalı olanlar" uyarısı bulunmaktadır.
Örneğin; 2010 yılı Aralık ayında Ağrı ili Patnos İlçesine kadrolu öğretmen olarak atanan öğretmenimiz, 2019 yılı yaz döneminde özür durumundan Ankara iline yer değiştirme tercihinden bulunurken artırımlı puanlarıyla birlikte MEBBİS kayıtlarındaki hizmet puanı 245 dir.
Öğretmenimizin özür durumuna bağlı yer değiştirmesi gerçekleşip Ankara İli Yenimahalle ilçesine atandıktan sonra MEBBİS kayıtlarındaki hizmet puanı ise 195'e düşmüştür.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan görüşmeler sonrasında öğretmenimizin puanı düzeltilmiş ve bu süreç içerisinde aylık olarak artan hizmet puanıyla birlikte MEBBİS kayıtlarındaki hizmet puanı 251 dir.
Dolayısıyla MEBBİS kayıtlarında "özlük kaydı hatalı olanlar" uyarısı bulunan öğretmenlerimiz ile göreve başladığı tarih ile MEBBİS'teki göreve başlama tarihi uyuşmayan öğretmenlerimizin hizmet puanlarını kontrol etmeleri bir tutarsızlık fark etmişler ise yetkili makamlara silsile yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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