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WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! O özellik geri geliyor

WhatsApp tarafından yayınlanan yeni Beta güncellemesi karanlık mod için bir takım iyileştirmeler barındırırken grup mesajlarını silme özelliğini de geri getiriyor.
 01 Aralık 2019 20:13
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WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! O özellik geri geliyor

WhatsApp tarafından yayınlanan yeni Beta güncellemesi karanlık mod için bir takım iyileştirmeler barındırırken grup mesajlarını silme özelliğini de geri getiriyor.

Android için yeni WhatsApp Beta güncellemesi yayınlandı.

Yeni güncelleme, karanlık mod özelliğiyle ilgili pek çok iyileştirme içeriyor.

Bununla beraber geçtiğimiz aylarda kullanılan grup mesajlaşmalarını otomatik silme özelliği de geri gelecek.

Grup mesajlaşmalarını otomatik silme özelliği daha önce pasif hale getirilmişti.

Son yayınlanan Beta güncellemesi ile tekrar aktif duruma getiriliyor.

Böylece, zamanlayıcı sayesinde tüm grup mesajları silinebiliyor.

Fakat, bu özelliğin WhatsApp'ın mevcut sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

Ayrıca WhatsApp Beta sürümü, karanlık mod özelliğine dair fikir de veriyor.

Grup mesajlarında zamanlama seçeneğinin bulunduğu bölüm, karanlık mod ile uyumlu olacak.

Bu da WhatsApp karanlık mod'un genel görünümünün nasıl olacağıyla ilgili ipucu veriyor.

Beta sürümüyle gelen yeni özelliklerin testleri başarıyla geçmesi halinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

DHA
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