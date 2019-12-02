Selahattin Demirtaş, cezaevinde kalp spazmı geçirdi
Selahattin Demirtaş'ın kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım'da rahatsızlandığını, bilincinin kapandığını, tedavisinin hapishanede yapıldığını belirtti.
|02 Aralık 2019 14:45
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Selahattin Demirtaş'ın kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapandığını, ilk müdahalenin koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan tarafından yapıldığını belirtti.
Demirtaş'ın sağlık tedavisinin hapishanede yapıldığını belirten Aygül Demirtaş, hastane doktorunun da kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemesine rağmen, Demirtaş'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin yapılmadığını iddia etti.
Aygül Demirtaş'ın, olayın yaşandığı 26 Kasım yerine, 7 gün sonra açıklama yapması dikkat çekici bulunuyor
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