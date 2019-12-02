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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı
 02 Aralık 2019 17:54
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım 2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Demirtaş'ın rahatsızlık geçirdiği süreç içerisinde ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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