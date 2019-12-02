Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü
|02 Aralık 2019 21:32
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Termik santrallerin bacalarına, çevreyi kirletmemesi için, filtre takılmasını erteleyen kanun teklifi, 21 Kasım 2019'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.
Yasa teklifi için Ak Parti'den 203, MHP'den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'den ise 4 vekil red oyu vermişti.
TBMM'deki görüşmelere katılmayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, veto sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Mahir Ünal ayrıca, bugün yine sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettikleri tablonun fotoğrafını yayımladı.
Diğer taraftan, Mahir Ünal'ın yanı sıra diğer Kahramanmaraş vekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Mehmet Cihat Özdemir TBMM'de 'kabul' oyu vermelerine rağmen, veto için Erdoğan'a teşekkür ettiler
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan önce sağlık, önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santrallerinin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.Mahir Ünal (@mahirunal) December 2, 2019
Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Milletvekillerimizin çabalarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz ardı etmedi.Ahmet Özdemir (@avahmetozdemir) December 2, 2019
Termik Santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
Termik santrallerin çalışma süresinin uzatılması konusundaki maddeyi #veto eden Cumhurbaşkanımız ,Genel Başkanımız sn @RTErdogan 'a Hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz #kahramanmaraşMehmet Cihat Sezal (@mcihatsezal) December 2, 2019
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