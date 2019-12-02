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Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü

TBMM'de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen kanunun görüşülmesine katılmayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı veto edince bu kez Erdoğan'a teşekkür etti
 02 Aralık 2019 21:32
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Mahir Ünal'dan, ilginç termik santral teşekkürü

Termik santrallerin bacalarına, çevreyi kirletmemesi için, filtre takılmasını erteleyen kanun teklifi, 21 Kasım 2019'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Yasa teklifi için Ak Parti'den 203, MHP'den ise 14 kabul oyu çıkmıştı. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'den ise 4 vekil red oyu vermişti.

TBMM'deki görüşmelere katılmayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, veto sonrasında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Mahir Ünal ayrıca, bugün yine sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettikleri tablonun fotoğrafını yayımladı.

Diğer taraftan, Mahir Ünal'ın yanı sıra diğer Kahramanmaraş vekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Mehmet Cihat Özdemir TBMM'de 'kabul' oyu vermelerine rağmen, veto için Erdoğan'a teşekkür ettiler
Memurlar.Net - Özel

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