1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
 03 Aralık 2019 10:00
Yazdır
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2019

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %0,44 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en fazla artış %43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,59 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
45 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
03 Aralık 2019 10:11		 İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
01 Aralık 2019 15:31
Hazine, Aralık-Şubat döneminde 61,6 milyar borçlanacak
29 Kasım 2019 17:35		 Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
29 Kasım 2019 14:45
Taşköprü sarımsağında fiyatlar dengelendi
27 Kasım 2019 22:02		 Kestane fiyatı kırmızı eti solladı
26 Kasım 2019 22:17
2020'de poşette fiyat artışı olmayacak
26 Kasım 2019 09:34		 İzmir'de suya yüzde 15 zam geldi
25 Kasım 2019 22:08
Hamsinin kilogram fiyatındaki düşüş sürüyor
25 Kasım 2019 19:16		 Motorinde 8 kuruş indirim
25 Kasım 2019 18:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi12:55 - Çeyrek altın ne kadar?12:55 - Yargıtay eski üyesi Bekir Özenir'e FETÖ'den oy birliğiyle beraat12:52 - Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu12:38 - Altun, 'CİMER Devrimi'ni yazdı12:38 - Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı12:38 - Konya'da çöplükte el bombası bulundu12:25 - Yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: İlk üçü yerli yapım12:20 - Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi12:18 - TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü
12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım11:59 - Eğitim-İş'in İstanbul şubesine kayyum atandı11:58 - Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı11:57 - Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu11:55 - Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı11:53 - MEB'den PİSA için değerlendirme raporu11:52 - YHT yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
Döner değil sabun!
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
Binali Yıldırım yeniden TBMM başkanı olacak iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
kuğu 1
hiç uğraşamam 1
wordpress 2
opet 1
cate blanchett 1
doru 1
patlamış mısır 1
Pusat 2
amman kuzum 2
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam