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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Kaymakamlık sınav sonuçlarını açıkladı.
 03 Aralık 2019 17:10
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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

2019-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-Kaymakamlık sınavına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 32 ve 55 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-Kaymakamlık Sınav Sonuçları

Kaymakamlık sınav sonuçlarını forumda değerlendirmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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