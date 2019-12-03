Diyanet'ten Akşener'in Cibuti iddiasına cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cibuti'deki cami açılışına gitmek için özel uçak kiralandığını ve bunun için Diyanet'in 744 bin lira harcadığını iddia etmişti. Çok geçmeden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Basın Müşaviri Burak Orhan'dan yanıt geldi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğunun altı çizilirken, konuya ilişkin belge servis edildi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Orhan şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır.

Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye'ye dönmüştür.

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55'de kalkan uçakla Cibuti'ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti'ye varmıştır.

İştekonuya ilişkin servis edilen o belge;