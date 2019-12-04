Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Çakar lambadan vazgeçmedi
|04 Aralık 2019 09:01
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Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımının kapsamını daraltan yeni kurallar 1 Kasım'da yürürlüğe girdi ancak çok sayıda kişi yeni düzenlemeye uymadı.
Aralarında işadamı, sanatçı ve futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ünlü, 'çakarlı' araç kullanmayı sürdürüyor.
Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da bunlardan biri.
Burak, sahibi olduğu lüks aracından çakar lambayı, yasak olmasına rağmen hala söktürmedi
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