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Burak Yılmaz da 'çakarlı'

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz Çakar lambadan vazgeçmedi
 04 Aralık 2019 09:01
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Burak Yılmaz da 'çakarlı'

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımının kapsamını daraltan yeni kurallar 1 Kasım'da yürürlüğe girdi ancak çok sayıda kişi yeni düzenlemeye uymadı.

Aralarında işadamı, sanatçı ve futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ünlü, 'çakarlı' araç kullanmayı sürdürüyor.

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da bunlardan biri.

Burak, sahibi olduğu lüks aracından çakar lambayı, yasak olmasına rağmen hala söktürmedi
Memurlar.Net
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