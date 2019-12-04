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Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem

Aylardır maaşlarını alamadıklarını iddia eden bir grup Doğa Koleji öğretmeni, bugün derslere girmeyeceklerini açıkladı.
 04 Aralık 2019 11:21
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Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem

Sosyal medyada ara ara trend topic'e giren Doğa koleji bir kez daha gündemde.

Sosyal medyada örgütlenen öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle de 4 Aralık tarihinde derslere girmeyeceklerini açıkladılar.

Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.

MEB'den sonra en çok okula sahip kurum
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor

Kolej, Süzer grubuna mı satılacak?

Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.
Memurlar.Net
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