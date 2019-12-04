Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem
|04 Aralık 2019 11:21
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Sosyal medyada ara ara trend topic'e giren Doğa koleji bir kez daha gündemde.
Sosyal medyada örgütlenen öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle de 4 Aralık tarihinde derslere girmeyeceklerini açıkladılar.
Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.
MEB'den sonra en çok okula sahip kurum
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor
Kolej, Süzer grubuna mı satılacak?
Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.
Aylardır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri iş bıraktı.. Öğretmenler derslere girmiyor https://t.co/QMCBBBOe5o pic.twitter.com/cvXiICvCarTarafsız Haber Ajansı (@ajanstarafsiz) December 4, 2019
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