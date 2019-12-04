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Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı

Kendisini gözaltına almak isteyen emniyet güçlerine mukavemet gösteren şüpheli, bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı
 04 Aralık 2019 16:34
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Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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